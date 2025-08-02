Некоторым россиянам проиндексируют зарплаты с 1 октября

02.08.2025 | 12:04

С 1 октября зарплаты для отдельных категорий бюджетников проиндексируют на 7,6 процента. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Повышение коснется работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей, а также ряда других категорий.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года средняя заработная плата в России подошла к отметке в 100 тысяч рублей.

Исследование охватило 28,4 миллиона человек, работающих в 95,4 тысячи организаций.

Выяснилось, что в апреле средняя зарплата до вычета налога достигла 99,4 тысячи рублей. За два года до этого речь шла о 72,5 тысячи рублей.