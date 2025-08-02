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Россиянка попыталась повторить тренд из соцсетей и сломала позвоночник

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В Екатеринбурге женщина сломала позвонок при попытке повторить тренд из сети. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Суть челленджа заключается в балансировании на одной шпильке на неустойчивой опоре под песню американской исполнительницы Ники Минаж. Принять участие в испытании решила и недавно родившая 32-летняя россиянка.

На видео женщина сразу теряет равновесие и падает. В медицинском заключении указано, что она сломала один из позвонков грудного отдела.

Теперь россиянке придется три месяца проходить в специальном корсете.

Ранее школьник из Краснодарского края сломал спину при попытке исполнить трюк. На опубликованной видеозаписи мальчик запрыгивает на сцепленные руки сверстников, после чего те отбрасывают его назад. Младшеклассник приземляется на нижнюю часть спины и не может подняться.

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Источник — lenta.ru
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