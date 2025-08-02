Кардиолог назвал опасные сигналы проблем с сердцем

02.08.2025 | 14:54

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин рассказал, какие неочевидные сигналы могут говорить об опасных проблемах с сердцем. Их врач назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Ефремкин отметил, что о сердечно-сосудистых заболеваниях может свидетельствовать бессонница, причем она может быть как следствием, так и одной из причин патологий. «Когда мозг не получает полноценного отдыха, усиливается симпатическая активность: повышается артериальное давление, снижается переносимость физических и психологических нагрузок, возрастает риск неврозоподобных состояний», — объяснил медик.

Он отметил, что при проблемах с сердцем также могут возникать головокружения, слабость, предобморочные состояния, снижение концентрации, рассеянность и ухудшение памяти. Они возникают из-за того, что сердце перекачивает недостаточно крови к мозгу, уточнил специалист.

Кроме того, при заболеваниях сердца могут возникать отеки конечностей, а также проблемы с аппетитом и пищеварением. «Причина снижения аппетита и тошноты — ухудшение кровоснабжения желудка и застой крови в сосудах печени. Это приводит к быстрому насыщению, тяжести в животе и отказу от еды», — предупредил доктор.

Ранее эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян назвал способы снизить риск инфаркта и инсульта задолго до появления симптомов. Для этого врач посоветовал наладить сон и изменить ритм жизни.