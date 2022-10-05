Россиянам рассказали о получении удостоверения о «брони» в период мобилизации

05.10.2022 | 08:40

Удостоверение об отсрочке от призыва в период частичной мобилизации и в военное время можно получить в военно-учетном столе организации. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

По его данным, бланки удостоверений о «брони» предприятия получают в военном комиссариате.

Россиянам также рассказали о сроках отсрочки при частичной мобилизации. На портале говорится, что организации могут представить своим сотрудникам отсрочку до 12 месяцев. Позднее ее возможно продлить на более длительный срок в аналогичном порядке.

В России за вопрос отсрочки от частичной мобилизации отвечает министр промышленности и торговли Денис Мантуров — он возглавил комиссию по вопросам «брони» для пребывающих в запасе.