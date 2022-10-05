В стране и мире

Путин заявил о необходимости изменений в базе по не попадающим под мобилизацию

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку россиян, не попадающих под мобилизацию. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, изначально Минобороны сообщило, что ряд россиян нет необходимости призывать в рамках частичной мобилизации в стране. Ведомство перечислило эти категории граждан, однако не внесло изменения в нормативно-правовую базу. «Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы», — объяснил Путин.

Президент также сообщил, что подписал указ, согласно которому отсрочку от мобилизации получат аспиранты, студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, а также учащиеся вечерних отделений.

Ранее Путин потребовал быстро и основательно разобраться с допущенными при частичной мобилизации ошибками, исключив их в будущем. Президент признал, что во время призыва были допущены некоторые погрешности.

21 сентября в ходе телеобращения к гражданам России Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации. По его словам, призыву подлежат россияне, состоящие в запасе, уже проходившие службу в армии, а также имеющие подходящую военно-учетную специальность. Кроме того, глава государства подчеркнул, что перед отправкой в части мобилизованные будут проходить дополнительную военную подготовку.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте