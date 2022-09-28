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Россиян предупредили об особенностях призыва с 1 октября в период мобилизации

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Проходящая с 21 сентября частичная мобилизация может повлиять на ход призывной кампании, которая начнется 1 октября, и на российских военнослужащих, которых направят проходить срочную службу. Об этом «Ленте.ру» сообщил председатель военной коллегии адвокатов Москвы, юрист Владимир Тригнин.

Осенний призыв в России начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Указ о начале призывной кампании подпишет президент Владимир Путин. План осеннего призыва 2021 года предполагал отправку на срочную службу в Вооруженные силы и другие силовые структуры страны 127,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. В ходе весеннего призыва 2022 года, который проходил в период с 1 апреля по 15 июля 2022 года, эта цифра составила 134,5 тысячи.

По словам адвоката Тригнина, в осенний призыв 2022 года у военнослужащих будут те же права и обязанности, а также сохраняется тот же набор критериев для отсрочки от службы. Однако одно отличие все же существует - это порядок увольнения срочника при подписании контракта.

Тригнин подчеркнул, что если после истечения трех месяцев срочнику предложат контракт и он согласится, то на него может распространиться объявленная частичная мобилизация.

«Нужно помнить, что если солдат приобретает статус военнослужащего по контракту, то на него распространяется действие указа [президента о проведении частичной мобилизации] от 21 сентября», - отметил юрист.

Одним из ключевых пунктов этого указа является приостановка увольнения контрактников даже после истечения их контрактов вплоть до окончания частичной мобилизации.

Также юрист напомнил об указе, который позволяет привлекать к участию в боевых действиях и солдат-срочников. Он отметил, что такие случаи регулируются указом президента № 1237 от 16 сентября 1999 года. Однако отправка призывников для участия в боях возможна лишь спустя четыре месяца после начала службы.

«Законодательно закреплено, что до [истечения] четырех месяцев военнослужащие не могут привлекаться [к участию в боевых действиях], после четырех месяцев - военнослужащие по призыву могут [привлекаться]. С точки зрения закона надо ориентироваться на это», - объяснил юрист.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию в связи с проведением спецоперации на Украине. По словам министра обороны Сергея Шойгу, из запаса призовут 300 тысяч человек. Главным образом выбирать будут тех, чьи военно-учетные специальности нужны на линии соприкосновения и в тылу, а также тех, кто подходит по возрасту и здоровью.

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Источник — lenta.ru
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