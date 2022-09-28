Названа новая причина для роста инфляции в России

28.09.2022 | 15:39

Перенос ежегодной индексации тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года отразится на росте годовой инфляции в этом и в следующем годах, такие подсчеты для РБК провели в рейтинговом агентстве АКРА.

По прогнозам, эффект на годовую инфляцию от внепланового повышения тарифов в пределах девяти процентов составит около одного процентного пункта на конец 2022 года к показателю годом ранее и 0,5 процентного пункта на конец 2023 года. Эксперты называю индексацию и новой причиной для ухудшения динамики по реальным располагаемым доходам населения.

Сильнее всего повышение ударит по самому бедному слою населения, полагают они. «Для 10-процентной группы россиян с наиболее низкими доходами эффект будет сильнее на 0,1-0,2 процентных пункта, чем для среднего домохозяйства», - сказал директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Индексация тарифов добавит к инфляции около 0,5 процентного пункта, но прогноз будет уточняться, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

С 1 декабря 2022 года в России вырастут тарифы на газ и электроэнергию. Газ подорожает на 8,5 процента, электроэнергия - на 9 процентов.