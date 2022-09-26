Кремль ответил на вопрос о введении военного положения в регионах

26.09.2022 | 13:45

Никаких решений о введении военного положения в отдельных регионах пока не принималось. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений не принято», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, принимались ли решения о введении военного положения в отдельных регионах, а также о закрытии их границ.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто находится в призывном возрасте.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.