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В стране и мире

Число погибших во время стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13

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Во время стрельбы в школе № 88 в Ижевске погибли 13 человек, в их числе семь детей и шесть взрослых. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Среди погибших - двое охранников и двое учителей. Также семеро взрослых и 14 школьников были ранены. Известно, что нападавший покончил с собой. Его личность сейчас устанавливается.

Было возбуждено дело по статьям 105 («Убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом») и 222 («Незаконное хранение и ношение оружия») УК РФ. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина оно передано для расследования в Главное следственное управление ведомства.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты СКР.

Атака на школу в Удмуртии произошла утром в понедельник, 26 сентября. Стрельба началась во время уроков, когда мужчина в черном костюме с нацистской символикой на одежде ворвался в школу № 88 на Пушкинской улице.

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Источник — lenta.ru
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