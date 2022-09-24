В России предложили расширить перечень сильнодействующих веществ

24.09.2022 | 14:55

МВД России предложило расширить список сильнодействующих веществ, добавив в него 11 препаратов, и установить государственный контроль в отношении популярного спортивного жиросжигателя HGH Frag 176-191. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

МВД был разработан проект постановления правительства в рамках участия министерства в «исполнении комплекса мер по реализации национального плана борьбы с допингом в российском спорте».

В обновленный перечень предлагается добавить «11 веществ, относящихся к группе анаболических стероидов, а также представляющих собой стимуляторы, содержащиеся в биологически активных добавках и предтренировочных комплексах, предназначенных для повышения продуктивности тренировок атлетов».

Министерство также предлагает установить меры государственного контроля в отношении вещества HGH Frag 176-191, которое активно рекламируют и используют в спорте. Отмечается, что данное вещество «в разы мощнее соматотропина, который уже внесен в перечень сильнодействующих веществ».

РИА Новости уточняет, что по данным из открытых источников, HGH Frag 176-191 обладает жиросжигающим эффектом и якобы «обеспечивает прилив энергии и укрепление костей».

Ранее сообщалось, что семерых российских спортсменов отстранили из-за нарушения антидопинговых правил. В частности, в список дисквалифицированных попали пять тяжелоатлетов.