В стране и мире

В России предложили ввести мораторий на оплату ЖКХ для мобилизованных

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В России могут ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКХ для мобилизованных добровольцев и мобилизованных граждан. С соответствующим предложением в правительство обратился член комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский, сообщает газета «Известия».

В письме также предлагается установить полный мораторий на оплату ЖКУ и иных связанных с содержанием жилья одиноких граждан услуг. По словам Якубовского, участники спецоперации должны быть уверены, что дома их не будут ждать необоснованные долги.

«Президент четко сформулировал задачи правительству и Госдуме — мы должны обеспечить надежный тыл защитникам нашей страны», — добавил депутат. В пресс-службе кабмина отметили, что письмо с предложением пока не пришло.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о выплате государством ипотечных платежей мобилизованных. Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев считает, что мера должна быть распространена на весь период службы, чтобы поддержать призванных граждан.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте