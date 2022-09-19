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В стране и мире

Спутниковый интернет Илона Маска не запустят в России

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Спутниковый интернет Starlink не будет работать в России в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты агентства обратили внимание на карту покрытия Starlink, доступную на сайте сервиса. Согласно актуальным данным, для многих стран услуга спутникового интернета от корпорации Илона Маска недоступна. К этим странам относятся Россия, Белоруссия, Китай, Афганистан, Венесуэла, Иран, КНДР, Куба и Сирия. Отдельно авторы отметили, что интернет Starlink не запустится на части территории Донецкой и Луганской народных республик.

В ряде государств, где Starlink еще не доступен, спутниковая сеть может начать работу в ближайшее время - оператор либо получает разрешение от местных властей, либо готовит свое оборудование. К этим странам относятся, например, Казахстан, Египет, Япония, Аргентина, Бразилия.

«Starlink пока недоступен в вашем регионе из-за ожидания одобрения регулирующих органов», - данное сообщение появляется при попытке заказать оборудование в России.

SpaceX занимается пусками спутников с мая 2019 года, в настоящий момент на околоземной орбите находится около 3000 спутников. В середине сентября SpaceX запустила в космос очередную партию из 54 спутников.

Ранее стало известно, что Starlink запустили на всех континентах. Последней оказалась Антарктида, в которой доступ к спутниковому интернету от Илона Маска появился в середине сентября.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Чебурнэт нашенское фсё!

Гость||

А вот в Украине стоимость такого интернета стала меньше на 40%. Месячная подписка для Украины будет 60 долларов, вместо 100.

Гость||

Украина стала эффективным испытательным полигоном для целого ряда современных технологий в условиях войны – от мобильных приложений до систем спутниковой связи, сказал в понедельник бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт.

Шмидт, который сейчас является консультантом правительства США по вопросам искусственного интеллекта, заявил по итогам визита в Украину, что гражданский технологический сектор сыграл решающую роль в обороне Киева в начале войны.

"За один день они провели заседание парламента, изменили этот закон... и перенесли все свои данные с правительственных серверов в Киеве в облако", - сказал Шмидт.

Другим решающим фактором стали действия бизнесмена Илона Маска, который предоставил доступ к системе спутниковой связи Starlink, защитив как население, так и украинских военных от кибератак со стороны РФ.

Украина получила около 20 тысяч комплектов оборудования, которое в том числе помогало военным получать координаты российских целей.

Также, по его словам, большую роль сыграли мобильные приложения.

В популярное приложение для получения госуслуг была добавлена функция "Электронный враг", которая позволила сообщать об ущербе от обстрелов или обнаружении российских войск.

А швейцарский мессенджер со сквозным шифрованием позволял пользователям отправлять информацию военным, не раскрывая своей личности.

По словам Шмидта, украинские военные ежедневно получали тысячи подобных сообщений и фильтровали их с помощью искусственного интеллекта.

Гость||

Да сбивать надо все эти коммерческие спутники их используют против России

Гость||

Гость писал(a):

А вот в Украине стоимость
Пиши по-русски: НА Украине

Гость||

Гость писал(a):

Украине стоимость такого интернета стала меньше
А у папуасов на сколько стало дешевле?

Гость||

Слава Украине победы вам и успехов!


Имя: Гость
Комментарий:

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