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100 рублей в сутки с человека: налог «на воздух» готовятся расширить на всю Россию

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В России предлагается расширить географию программы по взиманию курортного сбора, который некоторые путешественники называют налогом «на воздух».

В качестве эксперимента проект был запущен в 2018 году. Его действие распространяется на период с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года.

В настоящий момент от 10 до 50 рублей в сутки взимают с путешественников власти Алтайского и Краснодарского краев, а также Ставрополья.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению туризма, предложил президенту России Владимиру Путину разрешить регионам вводить самостоятельно туристский сбор.

Чиновник считает, что проект себя прекрасно зарекомендовал. Он позволяет региональным властям пополнять бюджет, заявил Кожемяко на заседании президиума Госсовета.

Губернатор привел в пример Белокуриху в Алтайском крае. По его словам, 30 процентов доходов муниципального бюджета составил именно туристский сбор.

В июле 2022 года комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры выступил с аналогичной инициативой, предложив распространить курортный сбор по всей России.

Депутаты подготовили соответствующий законопроект и направили его в регионы. Предложением заинтересовались 18 субъектов страны.

Согласно предлагаемым нововведениям, речь идет о фиксированном сборе в размере 100 рублей в сутки, который будет взиматься с отдыхающих со второго дня проживания в отелях, сообщала Lenta.ru.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А почему никто не предлагает знизить зарплату всём чиновникам и депутатам до прожиточного минимума и убрать всевозможные льготы, надбавки, премии и т.д.?.. Вот бы денег сэкономили!

Гость||

Нельзя им снижать. Это же для них построено это государство, а не для людей.


Имя: Гость
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