В России предложили создать новое министерство

05.09.2022 | 20:25

Губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета России по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко предложил создать новое министерство. По его мнению, возникла необходимость создания профильного ведомства, которое займется координацией всех структур и работой с регионами из-за разобщенности в этой отрасли, передает РИА Новости.

Политик на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму, которое проходит в рамках Восточного экономического форума, указал на финансовую и экономическую разобщенность, которые, по его словам, «тормозят развитие региона».

«Порой очень трудно выяснить, где, по какому направлению нам нужно идти (...) Поэтому, конечно, созрела необходимость создания единого органа, который бы сам по себе отвечал за все направление туризма, координировал деятельность всех структур, работал бы с регионами. Возникают все предпосылки для создания отдельного профильного министерства», - сказал Кожемяко.

За вопросы связанные с туризмом в России, отметил губернатор, отвечает Ростуризм. Отдельные программы есть в Минсельхозе, Минприроды, Минстрое и других ведомствах.

Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке. В этом году на мероприятие приедут делегации из более чем 60 стран - инвесторы и официальные лица, заинтересованные в развитии Дальнего Востока.