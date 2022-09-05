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В стране и мире

Для стимулирования: часть семей с детьми могут стать «малокомплектными»

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С 5 сентября во Владивостоке стартовал VII Восточный экономический форум. Основная тема мероприятия - «На пути к многополярному миру».

В первый день форума ярким заявлением отметился заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов. Он предложил ввести термин «малокомплектная семья».

По мнению чиновника, образ благополучной многодетной семьи необходимо как можно чаще пропагандировать с помощью кинематографа.

А для стимулирования российских семей заводить как можно больше детей - следует для семьи с одним или двумя детьми ввести термин «малокомплектная семья».

«Мы должны ввести может быть термин «малокомплектная семья», там где один - два ребенка», - выразил мнение Никонов.

Зампред правительства Хабаровского края отметил, что многодетность - это не нищета, это успешность, нужно продавать термин «многодетность» как успех.

Никонов считает, что необходимо продолжать поддержку семей и предлагать новые меры.

«И наконец, мы должны четко донести до старшего поколения, что пенсия это зарплата за воспитание внуков», - резюмировал Никонов.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

А для стимулирования российских семей ввести термин «малокомплектная семья»
penzainform.ru писал(a):
нужно продавать термин «многодетность» как успех
penzainform.ru писал(a):
пенсия это зарплата за воспитание внуков
Вроде не старый зампред, а уже в маразме.


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