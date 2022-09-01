В стране и мире

Капремонт домов в России начнут делать по-новому

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

С 1 сентября 2022 года капремонт домов в России начнут делать по-новому - при проведении работ будут менять несущие конструкции. Вступило в силу соответствующее постановление правительства, пишет РИА Новости.

В документе прописано, что основанием для замены или восстановления являются выявленные при обследовании недостаточная несущая способность и несоответствие геометрических параметров нормативным требованиям с учетом последующих условий эксплуатации объекта.

Кроме того, замене подлежат несущие конструкции с существенными дефектами - силовыми, температурно-влажностными, коррозионными, биологическими, огневыми, механическими повреждениями, которые препятствуют нормальной эксплуатации, и повреждениями или деформациями, изменяющими расчетную схему конструкции.

Помимо этого, несущие конструкции следует восстановить или заменить, если они не соответствуют нормам строительной теплотехники, пожарной, санитарной безопасности, в том числе в области дорожной деятельности.

Ранее в России предложили по-новому формировать очередь на капремонт - в зависимости от состояния имущества общего пользования в здании. Сейчас планы проведения капремонта составляют без учета технического состояния построек. В законопроекте предложили исправить этот недочет, прописав процедуру технического обследования домов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

По новому будут грабить?


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте