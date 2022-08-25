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В стране и мире

Россиянам пообещали очень резкий переход от лета к осени

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Россию ожидает очень резкий переход от лета к осени. Об этом россиян предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.

«Осень не за горами. И не календарная, как вы могли бы подумать, а всамделишная - с монотонными дождями, сыростью и пронизывающим ветром. Переход от жары в осеннюю прохладу обещает быть очень резким», - пообещал синоптик.

По его словам, 30 августа температура будет держаться в пределах 27-29 градусов, 31 августа придут грозовые дожди. Однако 1 и 2 сентября температура опустится до 13-17 градусов.

Специалист также выразил надежду, что изменение погоды пройдет без ураганов, однако, отметил он, подробный прогноз можно будет дать за два дня до «слома» погоды.

Ранее Александр Шувалов заявил, что август в Москве в 2022 году стал самым жарким за весь XXI век. Он посоветовал жителям столицы не находиться под открытым солнцем и следить за водным балансом.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Мерзнуть будем точно.Управленцы жкх этого не заметят,как всегда сюрприз будет похолодание

Имя: Гость
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