Россиянам пообещали очень резкий переход от лета к осени

25.08.2022 | 16:11

Россию ожидает очень резкий переход от лета к осени. Об этом россиян предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.

«Осень не за горами. И не календарная, как вы могли бы подумать, а всамделишная - с монотонными дождями, сыростью и пронизывающим ветром. Переход от жары в осеннюю прохладу обещает быть очень резким», - пообещал синоптик.

По его словам, 30 августа температура будет держаться в пределах 27-29 градусов, 31 августа придут грозовые дожди. Однако 1 и 2 сентября температура опустится до 13-17 градусов.

Специалист также выразил надежду, что изменение погоды пройдет без ураганов, однако, отметил он, подробный прогноз можно будет дать за два дня до «слома» погоды.

Ранее Александр Шувалов заявил, что август в Москве в 2022 году стал самым жарким за весь XXI век. Он посоветовал жителям столицы не находиться под открытым солнцем и следить за водным балансом.