14 человек погибли в ДТП в Ульяновской области

21.08.2022 | 16:31

14 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовыми автомобилями в Николаевском районе Ульяновской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, еще несколько человек получили ранения, среди пострадавших есть дети.

При этом, по информации ТАСС, погибли семь человек. Уточняется, что произошло столкновение частного микроавтобуса марки Mercedes-Benz и двух грузовых автомобилей.

В экстренных службах добавили, что в попавшем в ДТП микроавтобусе, вероятно, находились граждане Казахстана.

Ранее в Вологодской области грузовик столкнулся с семью машинами. В результате ДТП автомобили загорелись, пострадали семь человек, еще один скончался. Сообщалось, что троих человек госпитализировали.