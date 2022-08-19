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В стране и мире

В России от домашнего насилия за два года погибли 2680 женщин

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В России за 2020 и 2021 годы от домашнего насилия погибли 2680 женщин. Это следует из статистики Консорциума женских НПО, пишет «Коммерсантъ».

Это составляет 70,9 процента и 71,1 процента соответственно от всех случаев убийств женщин за эти два года.

«За период 2020–2021 года мы проанализировали 11 175 новых приговоров, размещенных в открытом доступе на ГАС "Правосудие" и сайте Мосгорсуда. Мы нашли 3759 приговоров, которые описывали убийства женщин», — заявили в докладе правозащитники, отметив, что реальное число погибших от домашнего насилия может быть больше, так как некоторые приговоры могут не публиковаться.

Сотрудница консорциума и соавтор доклада Софья Русова пояснила, что во время пандемии организация направляла во все регионы просьбы о помощи жертвам домашнего насилия. По ее словам, некоторые регионы усилили работу горячих линий, однако в контексте страны такие меры остаются минимальными.

«Катастрофически вырос процент партнерского насилия, и, хотя у МВД нет соответствующей статистики, мы классифицировали такие случаи по словам "сожитель", "любовник", "партнер", делая комплексный анализ приговоров», — продолжила она.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А на спецуху ватники ехать не хотят. Лучше баб убивать.

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Комментарий:

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