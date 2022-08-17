Возможный рост цен на бензин в России оценили

17.08.2022 | 11:01

Бензин в России может подорожать на несколько процентов, считает главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Он отметил, что на увеличение цены может повлиять как прекращение субсидирования железнодорожных перевозок бензина и дизеля, так и ряд других факторов. Ситуацию с ценами на топливо в стране специалист оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее о том, что российские регионы могут столкнуться с подорожанием бензина и дизеля из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок топлива, заявил сенатор Юрий Федоров.

Другие факторы

Помимо железнодорожных перевозок на стоимость бензина может повлиять, например, вопрос оптимизации уровня работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), предположил аналитик.

«У нас оптимальный выход нефтепродуктов с заводов идет тогда, когда добыча масштабная. Если, например, мы вынуждены сократить добычу нефти, то и загрузка нефтеперерабатывающих заводов перестанет быть оптимальной - возможно сокращение производства популярных нефтепродуктов, в том числе и бензина, и это может быть одной из причин его подорожания», - пояснил Митрахович.

Кроме того, по словам Митраховича, важно, насколько эффективно будут работать НПЗ с учетом возможности замещать некоторые импортные технологии и оборудование.

«Если мы говорим про биржу, независимые компании покупают нефть у крупных, которые владеют НПЗ, поэтому ситуация будет зависеть еще и от того, что будет с этим розничным бизнесом», - считает он.

Также на стоимости нефтепродуктов может сказаться инфляция, подчеркнул эксперт.

«А что будет с демпфером? Это часть нашей налоговой системы. Будут ли ее менять в пользу компаний или в пользу бюджета? Если в пользу бюджета, то компаниям придется компенсировать часть убытков, которые они понесут из-за реформы демпфера за счет внутреннего рынка», - подчеркнул Митрахович.

Но в любом случае бензин в России будет стоить намного меньше, чем в других странах мира, заключил он.

Ранее стало известно, что добыча нефти и конденсата в России в первые недели августа упала на 3 процента относительно июля, до 1,428 миллиона тонн в сутки.