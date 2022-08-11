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В российском регионе дети начали гулять в противогазах из-за сильной вони

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Население микрорайона Масловка в Воронежской области пожаловалось на сильную вонь из-за экологического бедствия на реке Тавровка. О ситуации в российском регионе «Ленте.ру» рассказал один из местных жителей.

По его словам, с конца июля на территории населенного пункта ощущается запах гнили и навоза, который усиливается с каждым днем из-за сильной жары, а также отсутствия осадков и сильного ветра. В затоне погибла рыба, пропали птицы. На размещенных в сети фотографиях видно, что поверхность воды покрылась разноцветной пленкой.

В результате на улице практически невозможно дышать, люди начали сообщать о частых головокружениях, головных болях, слабости и тахикардии, а дети вынуждены гулять в противогазах. Вонь проникает и в жилые дома, однако провести проветривание невозможно.

«Мы просим помочь решить данную проблему в оперативном режиме, так как ждать - очень опасно для здоровья. Кроме того, начинают жаловаться на запах соседние поселения с другой стороны реки», - заключил собеседник «Ленты.ру».

Экологи провели анализ воды из «цветущего» Масловского затона, который показал, что в водоеме гниют водоросли. Согласно данным «РИА Воронеж», в пробах обнаружено значительное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ по ряду параметров, в том числе по биологическому потреблению кислорода за пять суток в 31,1 раза, по ионам аммония - в 9,8 раза, фосфат-иону - в 2,9 раза, железу - в 1,2 раза, а также по нефтепродуктам - в 1,14 раза.

Специалисты указали, что в последние годы на состояние воды в бассейне Воронежского водохранилища, в которое впадает река Тавровка, оказывают влияние сине-зеленые водоросли. Причем одна из причин их обильного цветения - сброс неочищенных сточных вод.

Местные жители утверждают, что уже направляли обращения в местный Росприроднадзор и Роспотребнадзор, однако им приходят лишь отписки.

В Департаменте природных ресурсов и экологии области подтвердили наличие проблемы, назвали ее сезонным явлением и посоветовали населению подождать наступления холодов. «После наступления похолодания вода самостоятельно, без постороннего вмешательства приобретет естественный прозрачный цвет, а также пропадет неприятный запах», - сказано в письме ведомства, опубликованном в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». Там добавили, что прорабатывают комплекс природоохранных мероприятий по дальнейшей реабилитации Воронежского водохранилища.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

таких чинушей надо сажать , отписки они строчат, а сначала притопить в этом затоне, чтоб прочувствовали запах родины как следует!

Гость||

В терновке тоже по ночам воняет канализацией

Гость||

Там русский дух, там Русью пахнет!

Имя: Гость
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