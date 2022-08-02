Россиянам пообещали стабилизацию продовольственных цен осенью

02.08.2022 | 14:44

Цены на большее число продовольственных групп стабилизируются уже осенью, а некоторые могут даже подешеветь. В частности, речь идет о сезонных овощах, мясе, бакалее. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод. Он также добавил, что рост цен если и будет, то ниже уровня инфляции.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал россиянам о понижении цен на импортные и отечественные фрукты в августе. В интервью для радио Sputnik он спрогнозировал падение цен на продукты в последний месяц лета из-за увеличения поставок отечественных овощей и фруктов нового урожая в российские магазины.

Зерно

«Урожай, конечно, считают по осени, но, кажется, получается он неплохим, - сказал Холод. - Есть хороший экспортный потенциал, но для его реализации необходимо будет приложить большие усилия для решения проблем логистического характера. По этой причине на внутренний рынок могут быть направлены увеличенные объемы, что приведет к стабилизации цен на корма и, соответственно, мясо, яйца, птицу и молоко».

При этом возможна, по мнению экономиста, не только стабилизация, но и снижение цен. Впрочем, первое более вероятно из-за такого фактора, как инфляция издержек.

Овощи

«Что касается овощей открытого грунта, то тут уже повторяется ежегодная история: одни урожаи сменяют другие и товары дешевеют. И, чем ближе сезон уборки базового урожая, тем ниже цены», - объяснил экономист.

Тем не менее он отметил, что на данный момент неизвестно, как общая инфляция повлияет на потребительскую корзину россиян: может оказаться, что цена вырастет, но на меньшую величину, чем выросла бы без сезонного фактора. Кроме того, может наблюдаться общее снижение цен от месяца к месяцу.

Бакалея и хлеб

«Ничего катастрофического с хлебом не случится, ведь цена на него — вопрос политический. Даже несмотря на инфляционные издержки, ее будут удерживать, по крайней мере, на базовые сорта. Что же касается круп, сахара, соли, бакалейных товаров, то там ничего, кроме как стоять на месте, рынку не остается», - уверен Холод. Он объяснил, что цены на бакалею и так показали значительный рост весной, поэтому сейчас в данном сегменте происходит стабилизация, а где-то наблюдался и отскок цен.

Ранее россиянам перечислили продукты, которые подорожают к осени. По мнению экономиста Марии Долговой, это связано с большой долей импортной составляющей в отечественных продуктах, в частности упаковкой, оборудованием и ингредиентами. В число таких продуктов войдут сыр, колбаса и кондитерские изделия.