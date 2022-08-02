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Минсельхоз заверил в отсутствии дефицита чая на российском рынке

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Минсельхоз России заверил, что российскому рынку не грозит дефицит чайной продукции. Об этом ведомство написало в Telegram.

Отмечается, что рынок страны полностью обеспечен чайной продукцией. В ведомстве добавили, что уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая, а создаст возможности для развития российских производителей. По данным ассоциации «Росчайкофе», основную долю внутреннего рынка занимают компании с российским капиталом, а их мощности позволяют обеспечивать потребности россиян в полном объеме.

Международная чайная компания Ekaterra, которая владеет брендами Lipton, Brooke Bond и Saito, приняла решение о прекращении своей деятельности на территории России. В компании объяснили решение тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Если что, чага есть, травы разные, морковный чай в конце то концов..

Гость||

Веники березовые опять же. Попарился, тут же и заварил его. Пей - не хочу. Некоторые бабушки вообще какой-то инопланетный студень пьют под названием "чайный гриб", им еще проще.

Имя: Гость
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