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В стране и мире

В России нашли свидетельства возрождения челноков

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В июне объем выданных россиянам валютных кредитов вырос до максимума с 2019 года - до 70,7 миллиарда рублей (1,25 миллиарда долларов) против 45,2 миллиарда рублей (0,72 миллиарда долларов) в мае, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ. Эксперты находят в этой тенденции свидетельство возрождения деятельности челноков в стране.

Объем выдачи займов в валюте увеличивается второй месяц подряд, в несколько раз превышая средние показатели последнего времени. В то же время общий объем задолженности по таким кредитам падает - к началу июля он достиг 32,2 миллиарда рублей (0,62 миллиарда долларов, минус 14 процентов по сравнению с майским показателем).

Данные Банка России свидетельствуют, что в июне банки не выдавали валютную ипотеку, а уже существующие ипотечные займы ЦБ еще в конце мая призвал перевести в рубли. Хотя более детально о структуре валютных займов не сообщается, очевидно, что рост произошел за счет других видов кредитования. В крупнейших банках (ВТБ, Альфа-банке, МКБ, ПСБ, Совкомбанке) «Ъ» сообщили, что физлицам кредиты в валюте не предоставляются. Кроме того, в последнее время ЦБ подчеркивал тренд по девалютизации балансов кредитных организаций.

По мнению собеседника «Ъ» из экспертного сообщества, такие кредиты берут челноки: за пару недель им удается пустить в оборот полученные средства, продать привезенный товар в России и вернуть заем. Брать кредит в валюте выгодно из-за укрепления рубля и отсутствия необходимости конвертировать деньги - заплатить за товар можно сразу в долларах. «Если учесть, что получить валютный кредит заемщику с улицы непросто и что в начале июня увеличили сумму перевода физическими лицами за границу, то можно предположить, что эта схема хорошо продумана», - подчеркнул источник газеты.

Специалисты по потребительскому рынку также фиксируют рост интереса челноков к валютным кредитам. У торговцев появился шанс расширить бизнес на фоне ухода иностранных брендов из России, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Как отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, займы берутся на закупку и реализацию малых партий потребительских товаров.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

заплатить за товар можно сразу в долларах.
Это каким же образом интересно?

Гость||

Хорошо хоть не как в 90х. И лишь бы не было войны

Имя: Гость
Комментарий:

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