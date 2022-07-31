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В стране и мире

Юрист призвал россиян вечно хранить несколько документов

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Юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов в беседе с агентством «Прайм» перечислил документы, которые необходимо хранить в бумажном виде неограниченное время.

По его словам, прежде всего, к категории «хранить вечно» относятся чеки на покупку, договоры и акты выполненных работ — без них невозможно подтвердить факт сделки и потребовать оплату или компенсацию за ущерб.

К особо важным документам также относятся свидетельства, выписки и справки, которые подтверждают сделки с недвижимостью, транспортными средствами и право на наследство. Специалист отметил, что подобного рода бумаги сложно восстановить.

«При этом они должны сохранять товарный вид, поскольку у государственных органов есть определенные критерии приема и идентификации документов», — заключил юрист.

Ранее юрист Павел Уткин посоветовал россиянам разрезать банковские карты с истекшим сроком годности, а не выбрасывать их. «Дело в том, что магнитная полоса, буквенные коды и голограммы, нанесенные на карту, содержат информацию о вашем банковском счете, к которому была привязана карта и, при желании, ее можно считать, если пластик попадет не в те руки», — указал Уткин.

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Источник — lenta.ru
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