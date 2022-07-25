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В стране и мире

Россиян предупредили о неожиданных штрафах за ремонт автомобиля

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Доцент МГЮУ имени О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина в беседе с агентством «Прайм» предупредила россиян о неожиданных штрафах, которые они могут получить за ремонт автомобиля.

Так, указала эксперт, закон запрещает не только ремонт, но и мытье машин в непредназначенных для этого местах. На земельных участках во дворах многоквартирных домов нельзя не только мыть автомобиль, но и сливать топливо и масло, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели. Нарушение этих норм грозит предупреждением или штрафом в размере от 100 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, а для юридических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Мытье и ремонт машин запрещено и региональным законодательством. Например, в Москве загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом авто вне специально отведенных мест влечет за собой штраф от одной до трех тысяч рублей для граждан, и от 10 до 20 тысяч рублей для юрлиц, предостерегла Рагулина.

Доцент добавила, что во дворе многоквартирного дома можно только очистить тряпкой стекла и фары машины, но поливать водой их не рекомендуется — это может быть расценено, как мытье с соответствующими последствиями.

Ранее юрист Виктория Щербакова предупредила российских автомобилистов о неожиданном штрафе. Новое денежное наказание коснется граждан, выбрасывающих мусор из автомобиля. Соответствующий штраф вступил в силу в России с 15 июля. Уточняется, что размер штрафа зависит от вида транспортного средства. При повторном нарушении транспортное средство, с которого выбрасывали мусор, будет конфисковано.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Фэйк?

Гость||

Блин, вот облом, я только хотел трансмиссионное масло поменять у подъезда! Я, обычно, старое выливаю в песочницу на детскую площадку, что во дворе нашего многоквартирного дома находится

Гость||

Гость писал(a):

Я, обычно, старое выливаю
Бездумное расточительство. Можно же использовать для кухонных нужд - картошку, блины пожарить.

Гость||

курильщиков с балконов штрафуйте и в подъездах

Гость||

Гость писал(a):

Бездумное расточительство. Можно же использовать для кухонных нужд - картошку, блины пожарить.
Ну, ладно, теперь к тебе во двор возить буду

Гость||

это у доцентки в Москве такое бывает прямо во дворе дома

Гость||

Тогда уж и дождику нельзя на машины лить.

Имя: Гость
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