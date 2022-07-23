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В стране и мире

В Совфеде спрогнозировали курс рубля до конца года

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Зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов допустил, что Центробанк снизит ключевую ставку до докризисного уровня в пять процентов до конца 2022 года. Вместе с этим курс рубля может вернуться к показателю в 70-80 за евро, сообщает РИА Новости.

Абрамов допустил, что ключевая ставка ЦБ снизится к осени до пяти процентов, что увеличит доступность кредитов не только для россиян, но и для промышленности и экономики. Эта мера поможет развивать отечественные производства. «Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств», — объяснил он.

«Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы», — заключил Абрамов.

22 июля Центробанк снизил ключевую ставку. Она опустилась на 1,5 процентных пункта — до 8 процентов годовых. Понижение стало пятым, теперь ставка зафиксирована на уровне ниже, чем было до 24 февраля — начала спецоперации России на Украине.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Лыко, мочало - начинай сначала!

Гость||

НИ О ЧЁМ! Абрамов ДОПУСТИЛ... За прогнозы спроса не будет. Гидрометцентр, блин...

Гость||

Они там в угадайки чтоли играют.

Имя: Гость
Комментарий:

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