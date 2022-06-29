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Вино в России начнут продавать в алюминиевых банках вместо стекла

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Виноделы начали отказываться от стеклянных бутылок из-за дороговизны тары. Алкогольный напиток будут разливать как пиво - в алюминиевые банки вместо стекла, пишет «Коммерсантъ».

Из-за санкций электроэнергия и топливо для стеклодувных печей стали слишком дорогими, отмечает издание. Если раньше в цене бутылки на долю энергоносителей приходилось около 20 процентов затрат, то теперь - до 65 процентов. В основном, вино в банках привозят из Европы. При этом эксперты утверждают, что в стране оно не пользуется спросом.

Потенциальная емкость сегмента оценивается в один процент. Связано это с дороговизной: за баночку игристого объемом 0,25 миллилитра нужно отдать около 300 рублей.

Из российских виноделов свои напитки уже стала разливать по банкам и продавать компания «Союз-Вино». Россияне выпивают около семи литров вина в год на человека - это примерно десять бутылок.

Ранее Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») попросил власти до 30 декабря увеличить с 0,2 до 0,5 литра максимальный объем упаковки для детских соков (до трех лет) из-за ее дефицита.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

То, что продают в алюминиевых банках - это не вино.

Гость||

Лучше в медных продавайте.

Гость||

"Санкции нам на пользу".

Гость||

Я своё домашнее вино сразу разливаю в свою глотку!

Гость||

Гость писал(a):

Я своё домашнее вино сразу разливаю в свою глотку!
вот это надежнее!!! молодцом!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Из-за санкций электроэнергия и топливо для стеклодувных печей стали слишком дорогими
Это с какой же стати, интересно? Мы же сами их производим вроде как?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

электроэнергия и топливо для стеклодувных печей стали слишком дорогими
penzainform.ru писал(a):
вино в банках привозят из Европы. При этом эксперты утверждают, что в стране оно не пользуется спросом.

Связано это с дороговизной: за баночку игристого объемом 0,25 миллилитра нужно отдать около 300 рублей.

Вы уж определитесь, что же все-таки дороже.

Имя: Гость
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