В МВД России состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета

28.06.2022 | 09:25

Сегодня под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета.

Участники мероприятия обсудили реализацию молодёжной политики в части выработки антинаркотической идеологии. Министр отметил, что эта задача многоплановая и требует скоординированных долгосрочных мер со стороны всех заинтересованных федеральных органов:

«В прошлом году Министерством внутренних дел совместно с другими ведомствами проведено около четырёхсот тысяч мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к наркотикам. Развиваются новые формы профилактической деятельности, включая онлайн-конференции и вебинары с учащимися».

Председатель ГАК подчеркнул, что значительный потенциал имеет информационная система «Молодёжь России». Её пользователи – именно та целевая аудитория, с которой можно и нужно работать. Около двух недель назад на данном портале создан «банк антинаркотических ресурсов».

«Напомню, задача по внедрению такого продукта ставилась на предыдущем заседании Комитета. Теперь важно наполнить его контентом, который будет интересен молодым людям и станет существенным подспорьем для специалистов», – сказал глава МВД России.

Эффективное продвижение антинаркотической идеологии невозможно без творческого, неформального подхода. Здесь крайне востребован опыт регионов. Например, в Мордовии, Брянской, Кемеровской областях и ряде других субъектов успешно зарекомендовали себя так называемые школы волонтёрства. В них реализуются программы подготовки учащихся и студентов для последующей профилактической работы со сверстниками.

«Комплексные меры приносят свой результат. За последние годы доля молодёжи среди совершивших общеуголовные и наркопреступления в целом стабильно сокращается», – констатировал глава ведомства.

Ещё одной темой мероприятия стала организация работы по сокращению уровня отравлений и смертности от потребления наркотических средств. Владимир Колокольцев сделал акцент на необходимости устранять сам источник опасности, наращивать усилия по изъятию из незаконного оборота запрещённых веществ.

«Многое делается и с точки зрения упреждающих мер. В частности, совершенствуются методы профилактики, диагностики и лечения больных наркоманией, функционируют механизмы раннего выявления наркозависимых, развивается наркологическая служба, расширяется система медицинской реабилитации», – добавил министр.

Государственный антинаркотический комитет проанализировал итоги мониторинга наркоситуации в стране. Председатель напомнил, что в условиях ковидных ограничений отмечалось расширение внутреннего производства наркотических средств, а по мере их отмены – процесс восстановления маршрутов поставок наркотиков в Российскую Федерацию.

«В прошлом году объём изъятых прекурсоров увеличился в 6,5 раза, а запрещённых веществ – более чем в полтора раза. Пресечено на 40% больше фактов контрабанды», – заявил глава МВД России.

Результаты анализа наркоситуации и тенденции её развития вошли в доклад Президенту Российской Федерации.