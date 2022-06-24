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В Сочи нашли тело второй погибшей в происшествии с унесенными в море россиянами

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В Сочи спасатели обнаружили тело второй погибшей женщины в зоне поиска людей, унесенных в море на двух автомобилях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Власти Сочи подтвердили гибель еще одного человека в происшествии с двумя машинами. смытыми в море потоком реки.

Ранее стало известно о том, что унесенные в море россияне оказались туристами из Ставропольского края. Несмотря на предупреждения об ухудшении метеорологических условий, группа путешественников не стала перепарковывать автомобили и продолжила отдыхать на берегу реки. Прокуратура Краснодарского края подтвердила гибель одного туриста, еще одного человека нашли живым.

В пятницу, 24 июня сообщалось о том, что в Краснодарском крае два легковых автомобиля, в которых находились люди, унесло в Черное море потоком воды с реки Чемитоквадже. Спасатели нашли живым одного человека.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Нам такие курорты на фиг не нужны!

Гость||

Пьянть с утряне пишит

Гость||

Гость писал(а):

Пьянть с утряне пишит

Проспись!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Главная автомагистраль "Россия - Грузия" через Кавказский Хребет пересекала горный поток, падающий в стометровую пропасть на обочине. Наклонный в сторону падения переезд вымощен скользкими как мыло горными валунами. При малейшем ухудшении погоды машину с туристами могло смыть в бездну. С трудом перекатил руками мотоцикл через это кошмарное место. Пришлось снимать обувь, подошвы ботинок не удерживались на гладких камнях, мог оступиться и улететь прежде времени. 1975, конец июля.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

, мог оступиться и улететь прежде времени. 1975, конец июля.
Да, местные жители до сих пор помнят эту историю...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

, мог оступиться и улететь прежде

> времени. 1975, конец июля.

> Да, местные жители до сих пор помнят эту историю...

==============================

В том году Мотовилов вытащил из провала НИИВТ и всю ракетно-оборонную систему СССР. Был награждён путёвкой в Пицунду, но по предложению профорга Ермолаева, собрание лаборатории передало её предпенсионной машинистке Галине Евграфовне, "по соображениям человеколюбия".

Тогда и решил сам себе выдать путёвку на Кавказ. А бездарного профорга турнули из ведущих инженеров в рядовые. Ведущим стал Мотовилов, и сделал в этом статусе ещё немало полезных разработок.

Имя: Гость
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