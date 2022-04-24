Названо число съедаемых россиянам ежегодно яиц

24.04.2022 | 08:16

Россия заняла седьмое место в мире по объемам потребления яиц, в среднем россиянин ежегодно съедает 308 штук или 17 килограммов, такую цифру называют «Известия» со ссылкой на подсчеты экспертов Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. В преддверии Пасхи спрос на этот продукт резко вырос, но в целом жители страны активно употребляют его круглый год.

Больше всего яиц потребляет население Гонконга - 27 килограммов ежегодно на человека, Китай - 21 килограмм, Япония, Мексика и Нидерланды - по 20 килограммов, Малайзия и Люксембург - по 18 килограммов. Россия по уровню потребления обогнала США, Аргентину и Парагвай, там едят по 16 килограммов этого продукта в год.

Руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова отметила, что яйцо является самым бюджетным источником белка, содержит также полезные жиры. Кроме того, в подсчетах указываются и те яйца, которые съедены не в чистом виде, а в составе, например, салатов и выпечки.

Эксперты прогнозируют, что россияне к 2025 году увеличат потребление на четыре процента, до 320 штук в год на душу населения. За 2021 года российские птицефабрики произвели 44,9 миллиарда яиц, среди лидеров - Ленинградская, Ярославская, Белгородская, Свердловская и Челябинская области.

Россия полностью обеспечивает себя этим продуктом и экспортирует его, однако и на него цена значительно повысилась еще до сезонного всплеска спроса. Так, в марте, по данным Росстата, десяток яиц стоил на 20 рублей дороже, чем в прошлом году, 81 рубль. На цену влияет стоимость ресурсов и расходных материалов, используемых в производстве, например, импортные корма и ветеринарные препараты.

Минсельхоз пообещал поддержку птицефабрикам, чтобы не допустить роста их стоимости. Среди таковых обеспечение кормами по доступным ценам, достижимое за счет временного запрета экспорта зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также механизмы льготного кредитования и увеличение доли экспорта.

18 апреля стало известно, что восемь ассоциаций производителей продуктов питания обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввоз в страну пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы. В письме, в котором производители призвали не закрывать въезд фурам, представители отрасли выразили беспокойство, что власти могут ввести зеркальные меры на ограничения, запрещающие въезд российских и белорусских фур на территорию ЕС. Кроме того, указывалось, что поставщики из Евросоюза ввозят ингредиенты в Россию через другие страны, избегая границ Польши и Белоруссии, что вызвало подорожание логистики на 50–100 процентов по сравнению с показателями прошлого года.