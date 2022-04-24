Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 апр 2022|09:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Названо число съедаемых россиянам ежегодно яиц

Печать
Telegram

Россия заняла седьмое место в мире по объемам потребления яиц, в среднем россиянин ежегодно съедает 308 штук или 17 килограммов, такую цифру называют «Известия» со ссылкой на подсчеты экспертов Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. В преддверии Пасхи спрос на этот продукт резко вырос, но в целом жители страны активно употребляют его круглый год.

Больше всего яиц потребляет население Гонконга - 27 килограммов ежегодно на человека, Китай - 21 килограмм, Япония, Мексика и Нидерланды - по 20 килограммов, Малайзия и Люксембург - по 18 килограммов. Россия по уровню потребления обогнала США, Аргентину и Парагвай, там едят по 16 килограммов этого продукта в год.

Руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова отметила, что яйцо является самым бюджетным источником белка, содержит также полезные жиры. Кроме того, в подсчетах указываются и те яйца, которые съедены не в чистом виде, а в составе, например, салатов и выпечки.

Эксперты прогнозируют, что россияне к 2025 году увеличат потребление на четыре процента, до 320 штук в год на душу населения. За 2021 года российские птицефабрики произвели 44,9 миллиарда яиц, среди лидеров - Ленинградская, Ярославская, Белгородская, Свердловская и Челябинская области.

Россия полностью обеспечивает себя этим продуктом и экспортирует его, однако и на него цена значительно повысилась еще до сезонного всплеска спроса. Так, в марте, по данным Росстата, десяток яиц стоил на 20 рублей дороже, чем в прошлом году, 81 рубль. На цену влияет стоимость ресурсов и расходных материалов, используемых в производстве, например, импортные корма и ветеринарные препараты.

Минсельхоз пообещал поддержку птицефабрикам, чтобы не допустить роста их стоимости. Среди таковых обеспечение кормами по доступным ценам, достижимое за счет временного запрета экспорта зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также механизмы льготного кредитования и увеличение доли экспорта.

18 апреля стало известно, что восемь ассоциаций производителей продуктов питания обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввоз в страну пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы. В письме, в котором производители призвали не закрывать въезд фурам, представители отрасли выразили беспокойство, что власти могут ввести зеркальные меры на ограничения, запрещающие въезд российских и белорусских фур на территорию ЕС. Кроме того, указывалось, что поставщики из Евросоюза ввозят ингредиенты в Россию через другие страны, избегая границ Польши и Белоруссии, что вызвало подорожание логистики на 50–100 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте