В Ленобласти мальчик приехал в гости к бабушке и впал в кому

15.06.2025 | 11:58

В Ленинградской области пятилетний ребенок внезапно впал в кому. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».

Происшествие случилось 12 июня в городе Сосновый Бор Ленобласти. По информации издания, родители мальчика гуляли с ним, а затем отвезли к бабушке. Там ребенку внезапно стало плохо.

Уточняется, что бабушка и прибывшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь. В санитарном автомобиле он потерял сознание и впал в кому. Пациента доставили в реанимацию в ЦМСЧ-38 и стабилизировали состояние.

13 июня он пришел в себя. У мальчика взяли анализы и перевели в общую палату. «Семья благополучная, на учете не состоит. Продукты дома проверили, они качественные», - подчеркнули журналисты. В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает.

14 июня перевозивший вахтовиков заказной автобус опрокинулся на 139-м километре федеральной автодороги А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино. В больницу попали шесть человек.