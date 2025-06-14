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В стране и мире

Российские банки запланировали снизить ставки по кредитам и ипотеке

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Большинство российских банков планируют снизить ставки по кредитам и ипотеке вслед за решением по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, опросив банки.

Так, стало известно, что ВТБ уменьшит ставки по ипотеке минимум на 1,5-2 процента, новые условия вступят в силу во второй половине июня.

«Дом.РФ» планирует понизить ставки по кредитам примерно на два процента в ближайшие недели.

«Абсолют банк» собирается пересмотреть условия в июне. В кредитной организации рассчитывают, что улучшение условий по кредитам будет сопоставимым со снижением ключевой ставки. Сбербанк уже снизил ставки по ипотеке на 2-3,5 процента, по кредитам — на два процента.

В «Новиком банке» сообщили, что следят за ситуацией на рынке и рассматривает различные варианты. Не планирует снижать ставки по кредитам в настоящее время «Ренессанс банк».

Ранее 6 июня на очередном заседании ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 20 процентов. До этого четыре заседания подряд регулятор оставлял ее без изменений. Однако речи о серьезном смягчении денежно-кредитных условий (ДКУ) в реальном выражении пока не идет, подчеркивала тогда председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Источник — lenta.ru
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