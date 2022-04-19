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В стране и мире

Россиян предупредили о сокращении выпуска апельсинового сока

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Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") ожидает сложностей с поставками в Россию сырья для апельсинового сока. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что нехватка сырья связана как с логистическими проблемами из Европы и США, так и с его подорожанием у прежних поставщиков. Президент объединения Максим Новиков отметил, что при самом пессимистичном сценарии возможно падение доли апельсинового сока на отечественном рынке до нуля. Взамен изготовители намерены увеличить производство виноградного сока. Также отрасль рассматривает такие альтернативные направления для импорта сырья и ингредиентов из Китая, Азии, Вьетнама, Турции и Латинской Америки.

18 апреля стало известно, что восемь ассоциаций производителей продуктов питания обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввоз в страну пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы. В письме, в котором производители призвали не закрывать въезд фурам, представители отрасли выразили беспокойство, что власти могут ввести зеркальные меры на ограничения, запрещающие въезд российских и белорусских фур на территорию ЕС. Кроме того, указывалось, что поставщики из Евросоюза ввозят ингредиенты в Россию через другие страны, избегая границ Польши и Белоруссии, что вызвало подорожание логистики на 50–100 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

Ранее британское издание Telegraph предрекли провал антироссийским санкциям со стороны иностранных брендов из-за разрешения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным параллельного, «серого» импорта. Отмечается, что санкции могут потерять смысл, так как россияне получат доступ к различным товарам, несмотря на запреты, а страны Запада лишатся рычагов давления на Москву. При этом сами бренды тоже могут извлечь выгоду из этой ситуации. «Многие из этих брендов, которые заявляют, что не хотят продавать свои товары в России, вероятно, сами будут косвенно поддерживать параллельный импорт, чтобы продолжать продавать продукцию на этом рынке», - считает экономический консультант, чье имя не раскрывается в статье.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Загатавливаем свою ягоду и крутим компоты!покупайте только у дачников -это намного дешевле и полезней!

Гость||

Сок мультифрукт пьют люди, которые не знаю чего хотят.

Гость||

Всё равно это не соки,а сладкая вода со вкусовыми химическими добавками и красителями.

Гость||

Наш сок патриотический березовый с мякотью!

Гость||

Стесняюсь спросить, мякоть - это стружки?

Гость||

Богата великая Русь красотой и разнообразием своей природы, но белоствольная красавица-берёза заслуживает самого высшего признания и уважения. Гуляя по берёзовому лесу, так приятно прижаться к белому стволу этого чудесного дерева, полюбоваться красотой её ветвей и зелёных листочков.

А какие грибы растут в берёзовых лесах: белые, подберёзовики, волнушки, грузди! Ну как тут не любить это чудесное дерево?

В Древней Руси славянские народы верили в лесных духов, богиней которых была Берегиня, и поклонялись ей в образе чудесного дерева — берёзы. Многие русские поэты воспевали в своих стихах эту белоствольную красавицу.

А ведь дело не только в изяществе и утончённой красоте берёзы, она обладает уникальными свойствами в плане исцеления организма человека от многих недугов.

Гость||

Свойства берёзовых почек при применении их в период простудных заболеваний:

обладают противобактериальным, противовирусным, противовоспалительным, противогрибковым, противомикробным свойствами, поэтому эффективны в лечении гриппа, ОРВИ, ОРЗ, простуды;

оказывают разжижающий и выводящий мокроту, противокашлевый эффект, что значительно облегчает и улучшает дыхательные процессы при бронхите, воспалении лёгких, туберкулёзе, астме;

усиливают процесс потовыделения, что оказывает положительный эффект при лечении простудных заболеваний;

являются мягким жаропонижающим средством, что улучшает общее состояние организма человека в период болезни.

Гость||

Да какой там сок, месяца через три все сократят

Гость||

Cбор почек происходит ранней весной (чаще всего в марте) – в период начала активного сокодвижения. В народе его часто называют «весенним плачем», ведь сок, выступающий на стволах берез, кленов и виноградных лоз, действительно напоминает слезы. В такое время почки уже смолисты и ароматны, но еще не успели раскрыться – идеальное время для сбора! Важно не слишком торопиться: если сорвать почки раньше положенного срока, в них будет мало полезных веществ, и они потеряют свои лечебные свойства.

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