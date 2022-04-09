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В стране и мире

В Совфеде заявили о риске YouTube оказаться вне закона в России

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YouTube после блокировки канала Государственной думы рискует оказаться вне закона в России. Такой ответ на действия видеохостинга опубликовал в Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул, что сожалеет о таких действиях YouTube. Видеохостинг уверенным шагом идет к тому, чтобы стать запрещенным в России, добавил Клишас.

Блокировка канала «Дума ТВ» — западная версия свободы слова, уверен он.

9 апреля Google заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ» на YouTube без возможности восстановления.

Уточняется, что у канала было около 145 тысяч подписчиков, число просмотров видео превышало 100 миллионов.

В марте YouTube заблокировал каналы российских СМИ, финансируемых государством. YouTube также полностью приостановил все функции монетизации для пользователей из России. Помимо того, для юзеров из РФ оказались недоступны подписки Premium и Music Premium.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

их заоны легко обходятся с помощью впн

Гость||

Не навоевались ещё?

Гость||

они могут запрещать даже выпускание газа но пукать от этго все равно никто не прекратит

Гость||

Давно пора. На тюбике цензура жёстче, чем у геббельса. Пора закрывать.

Гость||

Почему дума на вражеском ресурсе? На яндыкс дзен пусть выкладывают свою билмберду.

Гость||

Гость писал(а):

> Давно пора. На тюбике цензура жёстче, чем у геббельса. Пора закрывать.

Кто его знает. Я вчера вечером написал там два комментария, где назвал Ю-Тьюб американской подстилкой и грязной помойкой. Написано также: позор Ю.Тьюбу в согласии с другими малоприятными эпитетами. Назвал олигофр... американского ветерана, который славил бандер.

Но до сих пор комментарии не удалены.

Гость||

Кому интересна эта "Дума ТВ", кроме самой думы? А вот полезной для жизни информации на ютубе много, можно сказать " Видео Энциклопедия". Как всегда "всё для людей".

Гость||

Книги читай, энциклоп! В библиотеку запишись.

Гость||

Как можно запретить интернет ресурс когда есть всякие впн

Гость||

Гость писал(а):

> Книги читай, энциклоп! В библиотеку запишись.

Не тебе указывать, что мне делать, клоун...

Гость||

Впн этот твой легко может анализировать твой траффик, особенно в области банковских приложений и данных авторизации на различных ресурсах, таким образом, ты можешь не только стать частью ботнета, когда от твоего аккаунта будет проводиться информационная атака, так и лишишься всех денег. И не надо нести лабуду про шифрование трафика. Все шифры легко ломаются.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(а):

> > Книги читай, энциклоп! В библиотеку запишись.

>

> Не тебе указывать, что мне делать, клоун...

_____

Хорошо, хорошо, не волнуйся ты так. Попринимай чего-нибудь от шизофрении

Имя: Гость
Комментарий:

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