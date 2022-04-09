В Совфеде заявили о риске YouTube оказаться вне закона в России

09.04.2022 | 11:13

YouTube после блокировки канала Государственной думы рискует оказаться вне закона в России. Такой ответ на действия видеохостинга опубликовал в Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул, что сожалеет о таких действиях YouTube. Видеохостинг уверенным шагом идет к тому, чтобы стать запрещенным в России, добавил Клишас.

Блокировка канала «Дума ТВ» — западная версия свободы слова, уверен он.

9 апреля Google заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ» на YouTube без возможности восстановления.

Уточняется, что у канала было около 145 тысяч подписчиков, число просмотров видео превышало 100 миллионов.

В марте YouTube заблокировал каналы российских СМИ, финансируемых государством. YouTube также полностью приостановил все функции монетизации для пользователей из России. Помимо того, для юзеров из РФ оказались недоступны подписки Premium и Music Premium.