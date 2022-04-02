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В стране и мире

Спрогнозированы цены на электронику

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Digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева спрогнозировала цены на электронику. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, после сильного рывка цен на рынке электроники происходит очевидный откат и стабилизация. Эксперт отметила, что в дальнейшем повышение цен и дефицит не ожидаются, так как рынок частично уже перестроил логистику и продолжает двигаться в этом направлении.

Сорвачева добавила, что отечественный рынок не останется без необходимой техники и электроники. «А с учетом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении, не стоит ожидать повышения цен и дефицита», — подчеркнула она.

В начале марта аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов заявил, что из-за сложностей с расчетами в России могут возникнуть перебои в поставках импортных товаров. Эксперт заявил, что в России не ожидается дефицит с продуктами питания. Однако с рядом других товаров могут возникнуть трудности, считает он. Аналитик допустил перебои в поставках кофе, бытовой техники и туалетной бумаги.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

туалетной бумаги
Что, вся импортная? Сами не можем сделать? Слов нематерных нет.....

Имя: Гость
Комментарий:

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