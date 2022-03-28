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В стране и мире

Операторы предупредили о сбоях в сотовой связи из-за нехватки оборудования

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При нынешних экономических условиях российские операторы сотовой связи смогут обеспечивать стабильное соединение в течение четырех-шести месяцев, а с июня-августа риски сбоев и нестабильность работы сети значительно возрастут. Об этом со ссылкой на документ, принятый с участием компаний и подготовленный для отправки в правительство, пишет «Коммерсантъ».

Ситуацию 21 марта обсуждала комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT (включает представителей МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», «ЭР-Телекома», GS Group, ОАО РЖД и других компаний). В ходе дискуссии говорилось, что цена на телеком-оборудование уже выросла на 40 процентов из-за ухода западных поставщиков и снижения курса рубля. Однако вскоре на фоне нехватки всех товаров возможен повышение еще на 80 процентов.

Составители документа предупреждают, что при этом летом проблемы могут коснуться и технологических сетей связи железнодорожного транспорта и топливно-энергетического комплекса (ТЭК). По мнению участников комиссии, сохранить работоспособность хоть в каком-то виде возможно только при отказе от всех планов развития, чтобы использовать закупленное для него оборудование в текущей работе.

По оценке комиссии, капитальные затраты крупнейших операторов связи даже без инвестиционных программ вырастут в 2022 году до 450 миллиардов рублей (390 миллиардов в 2021-м). Отдельной проблемой станет отток высококвалифицированных специалистов - покинуть отрасль могут до 30 процентов сотрудников. Кроме того, в целях экономии операторам связи и вещания придется сокращать штат на 15-20 процентов к концу этого года.

Ранее правительство утвердило меры поддержки отрасли в виде роста льготного кредитования и снижения налога на прибыль, но этого, уверены участники комиссии, мало. В качестве дополнительных действий они предлагают годичный мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи, снижение платы за радиочастотный спектр в два раза, обнуление ставки налога на имущество, снижение ставки по страховым взносам и освобождение от налогообложения доходы сотрудников отрасли связи.

Комментируя выводы комиссии, в Минцифры заявили, что не видят никаких проблем для стабильности работы, а государство уже в достаточной степени помогло компаниям. Также представитель ведомства намекнул, что работоспособность бизнеса зависит от самих компаний. Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко не исключил ситуации, когда для работы связи в более важных районах компаниям придется демонтировать уже установленное оборудование. Кроме того, он отметил, что нестабильность работы, скорее всего, будет выражена в ухудшении качества предоставляемых услуг.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Комментируя выводы комиссии, в Минцифры заявили, что не видят никаких проблем
Ну кто бы сомневался))) Проблемы увидят все остальные!

Гость||

Скоро будем, как в старые добрые времена: Але, Москва! Ты слышишь Москва? Але!

Гость||

Даёшь коммутатор, барышня, барышня!, ну наконец

то, соедините меня с товарищем Менжинским, Свердлов у аппарата.

Гость||

Гость писал(a):

Скоро будем, как в старые добрые времен
не будет старых и добрых. Будут новые и злые.

Гость||

Пусть тарифы понижают?ФАС там опять спит мтс повысила тарифы на интернет за пол года на 18% а инфляция по росстату составила 9%???ну че та фас?Мегафон аналогичная ситуацию с тарифами на мобильную связь

Гость||

БУДУТ ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ?

Гость||

Будут! Ох, будут...

Гость||

Зарплат нет, какие тарифы, вы сбрендили.

Гость||

Можно собирать ламповые радиостанции и общаться азбукой Морзе.

Гость||

Не навоевались ещё?

Гость||

Ларысу Иванну хачу! (Мимино)

Гость||

Начинаем прикармливать и дрессировать почтовых голубей

Гость||

Сокращение штата на 20-30% будет везде. Готовьтесь, россияне.

Гость||

Раз так, проедят кубышку махом, потом куда, где харчеваться будут...на какие шишы.

Имя: Гость
Комментарий:

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