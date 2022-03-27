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В стране и мире

Спрогнозирован отъезд до 100 тысяч IT-специалистов из России

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Россию в апреле могут покинуть 70-100 тысяч человек в рамках «второй волны» эмиграции IT-специалистов, их отъезд спрогнозировали в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), передает «Интерфакс».

Там отметили, что в рамках первой волны страну уже покинули около 50-70 тысяч айтишников. Вторую волну сдерживают только дорогие билеты и рост цен на жилье. «Русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить», - заявил глава РАЭК Сергей Плуготаренко.

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что в конце февраля - начале марта Россию покинуло большое количество IT-специалистов. «"Табуны" айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались. Мчатся они в основном в ближайшее зарубежье», - отметила она.

Некоторые IT-специалисты действительно уезжают из России, но речь не идет о росте увольнений, сказали в Head Hunter. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры подготовить предложения по поддержке IT-специалистов. Новые меры должны коснуться как айтишников, проживающих в России, таких и тех специалистов, которые в настоящее время находятся за границей и планируют возвращение.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

А зачем нам айтишники?

Гость||

Новость устаревшая, ее уже на всех форумах обсудили. Нет столько спецов, которые уедут и ьудут востребованы. А 1С-ки и недоучки на западе не нужны

Гость||

Гость писал(а):

> А зачем нам айтишники?

Нам нужны перемещённые с Донбасса нахлебники.

Гость||

Новые займут их места, табуны не единичный экзмепляр.

Гость||

Большинство останется работать на тех же работодателей, просто уедут и будут работать удаленно. За рубежом в первую очередь востребованы itшники высокого уровня, как и в российских топовых компаниях вроде яндекса. Середняков хватает везде, недоучки вообще нигде не нужны.

Гость||

Спецов 20000,а уедут 1000000?

Куда?

Куда им ехать,и все ли такие востребованы и талантливы,как лаборатории Касперского?

А полуталантливы, кому они нужны, там своих хватает.

Гость||

Если человек, не знающий устройства двигателя, полезет его ремонтировать, с высокой степенью вероятности он просто его доломает. То же самое касается и попыток «починить» государство.

Собственно, это к вопросу о том, почему я весьма мрачно оцениваю перспективы современного российского государства. Да и свои личные тоже, честно-то говоря. Я могу представить себе, зачем я могу понадобиться в России в эпоху перемен — я умею учить людей думать (по крайней мере, по отзывам моих учеников) и владею зарубежным опытом решения ряда острых проблем, которые рано или поздно встанут перед страной. Но зачем и кому я буду нужен в России образца 2022 года, я, честно говоря, на данный момент не понимаю.

Николай Власов, историк

Гость||

Настоящие таланты и в России хорошо зарабатывают или уехали уже. Пусть бегут. Они - никто. Ни россияне, ни иные.

Гость||

Может они и есть настоящие россияне. Время рассудит.

Гость||

Освободили место нашей талантливой молодежи.

Гость||

Талант сам себе дорогу найдет, а которому надо место освобождать - это бездарь!

Гость||

Пензе это не грозит область и так вымирает

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.03.2022 17:24|

Талант сам себе дорогу найдет, а которому надо место освобождать - это бездарь!

Точно.Особенно относится к современной России.Такое впечатление что вы либо из дурки либо в пещере живете

Гость||

Значит не нравится, себе на уме, пусть едут куда глаза глядят , это судьба!

Имя: Гость
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