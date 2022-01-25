В стране и мире

Центробанк попытался остановить обвал рубля

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Банк России в понедельник, 24 января, объявил о приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 15:00 по московскому времени. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Таким образом Центробанк предпринял попытку спасти рубль от обвала на фоне обострения ситуации вокруг Украины. На этой новости доллар и евро подешевели на 50 копеек.

Поводом для падения российского рынка стало обострение ситуации вокруг Украины. НАТО решило усилить группировку в Восточной Европе, что было воспринято как ответ на российский ультиматум.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, обвинил в обвале акций истеричные и провокационные действия со стороны Запада. По его мнению, фондовый рынок вернется на исходные значения, как это всегда случалось, однако сроки такого развития событий представитель Кремля не назвал.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На этой новости доллар и евро подешевели на 50 копеек.
Как обычно - сплошной позитив! Правда, почему-то скромно умолчали о том, что до того все грохнулось почти на 3 рубля.

Гость||

Опять запад виноват!

Гость||

Готовимся к очередному прорыву! В бедность!

Гость||

Мы как пионеры, всегда готовы!(((

Гость||

Замечен отрицательный рост!

Гость||

Политику партии по обнищанию населения поддерживаем! Правильной дорогой идем, господа!

Гость||

Девальвируем деревянный и трем комменты, чтоб народец не волновался! А то ни дайбох как в ... захочет!

Имя: Гость
Комментарий:

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