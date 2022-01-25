Центробанк попытался остановить обвал рубля

25.01.2022 | 12:16

Банк России в понедельник, 24 января, объявил о приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 15:00 по московскому времени. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Таким образом Центробанк предпринял попытку спасти рубль от обвала на фоне обострения ситуации вокруг Украины. На этой новости доллар и евро подешевели на 50 копеек.

Поводом для падения российского рынка стало обострение ситуации вокруг Украины. НАТО решило усилить группировку в Восточной Европе, что было воспринято как ответ на российский ультиматум.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, обвинил в обвале акций истеричные и провокационные действия со стороны Запада. По его мнению, фондовый рынок вернется на исходные значения, как это всегда случалось, однако сроки такого развития событий представитель Кремля не назвал.