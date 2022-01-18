Голикова заявила о сокращении в два раза сроков карантина для больных COVID-19

18.01.2022 | 16:00

Сроки карантина для больных COVID-19 в России сокращаются вдвое. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, ее слова передает ТАСС.

Ранее заразившиеся коронавирусом граждане должны были пройти 14-дневный карантин. «Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней», - сказала Голикова.

Кроме того, отметила вице-премьер, в ближайшее время произойдет еще ряд изменений, которые примет главный санитарный врач страны Анна Попова.

По данным оперштаба, в России за минувшие сутки выявили 31 252 случая коронавируса. Так, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 865 512.