В стране и мире

В Госдуме оценили возможность введения полного локдауна из-за омикрона

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Введение полного локдауна в России из-за распространения омикрон-штамма коронавируса маловероятно. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, его слова приводят «Известия».

Он отметил, что страна готова к новой волне COVID-19: укрепляется первичное звено здравоохранения, а также кадровый резерв. Оценивая возможность введения в России полного локдауна, парламентарий подчеркнул, что она практически равна нулю.

«Все будет зависеть от конкретной обстановки. Как показывает опыт зарубежных стран, ситуация везде разная, поэтому спрогнозировать ситуацию с омикроном в нашей стране сложно», - заключил депутат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия гораздо лучше подготовлена к возникновению новых волн COVID-19. По его словам, вакцинация по-прежнему остается единственным способом, спасающим от смерти после заражения коронавирусом. Кроме того, пресс-секретарь президента назвал омикрон-штамм менее опасным с точки зрения протекания.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Когда плато, господа вакцинаторы?

Гость||

Заголовок сеет вражду и панику!

Гость||

Если пишут, что маловероятно, то значит очень вероятно.

Гость||

Конечно не введут. Это же людям платить нужно, а в нашей стране это не принято. Даже если половина вымрет, никто ничего вводить не будет. ну или выходные дни за счет работодателя

Гость||

ахахаххахахахахахахахахаха, давай люба давай, давай открывай свой англорусский словарь, полный лок это значит я не лох

Имя: Гость
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