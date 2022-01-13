В стране и мире

В России предложили полностью запретить вейпы

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Вейпы могут полностью попасть под запрет в России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, в Госдуме готовятся рассмотреть соответствующий законопроект. Поводом для его разработки стало отравление группы детей в Алтайском крае.

Парламентарии указывают, что рынок электронных сигарет в стране абсолютно не контролируется. На него не повлияли даже приравнивание нагревателей к табачной продукции и соответствующие штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним. Выходом может стать тотальный запрет на их оборот, резюмировали авторы инициативы.

Ранее стало известно, что 12-летний мальчик скончался в Бийске после курения вейпа. Еще две девочки были госпитализированы в критическом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В среду, 12 января, врач-пульмонолог Нелли Бахарева заявила, что токсичность вейпа не выше, чем у обычных сигарет, а смерть от вдыхания паров испарителя может наступить только из-за серьезных сопутствующих заболеваний.

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Источник — lenta.ru
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