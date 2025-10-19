Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 окт 2025|18:44
В Госдуме рассказали о готовности Зеленского уступить России территории

Позиция украинского президента Владимира Зеленского во многом зависит от мнения лидеров европейских стран.

Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф потребовал от Зеленского пойти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину по территории ДНР. Он подчеркивал, что в регионе в основном говорят на русском языке.

«Позиция Зеленского во многом зависит от европейских стран. Сразу же после разговора с Трампом Зеленский побежал звонить европейским покровителям, рассказывая им о ходе переговоров. Поэтому я думаю, что Зеленский, может быть, и готов уступить земли, но готовность зависит от Запада, который продолжает пока настаивать и на помощи Украине, и лозунг "борьба до последнего украинца" они со счетов не снимают», — прокомментировал Чепа.

Ранее стало известно, что во время телефонного разговора с Трампом Путин озвучил обязательное условие для прекращения конфликта на Украине. Российский лидер заявил, что Киев должен полностью отказаться от Донецкой области.

Источник — lenta.ru
