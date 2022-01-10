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В Госдуме обсудят обязательное тестирование школьников на психические отклонения

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В Государственной Думе в начале весенней сессии обсудят введение обязательного тестирования российских школьников на наркотики и психические отклонения. Об этом заявил замглавы комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, его цитирует РИА Новости.

«Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики», - сказал Милонов.

Депутат назвал введение подобных тестирований комплексным вопросом и заявил, что они помогут избежать насилия в образовательных учреждениях. В настоящее время родители школьников могут отказаться от проведения ребенку теста на наркотики, подчеркнул Милонов.

По его словам, отказом от тестирования родители хотят скрыть возможную проблему подростков. При этом часть из них не может справиться с зависимостью детей и боится сказать об этом.

«Тут не бояться надо, в этом возрасте еще можно спасти человека», - заявил замглавы комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее сообщалось, что в России с 2022 года могут начать внедрять систему, которая проверит наличие оружия с помощью видеокамеры. По словам гендиректора компании-разработчика Андрея Теленкова, запросы по разработке системы поступили от шести крупных заказчиков, среди которых есть владельцы коммерческой недвижимости, охранные предприятия и государственные организации.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

где то попадался видос что этот Милонов начинал свою карьеру под присмотром брутального дядьки, а сам при этом выглядев как неряшливый красивый мальчик, уж больно все указыват в одну сторону, хотя это догадки но тем не менее случайности не случайны

Гость||

да там почти все психи

Гость||

Как говорится начни с себя. Пусть предлагают законы со словами "Я, находящийся в здравом уме и при полном рассудке", а далее текст.

Имя: Гость
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