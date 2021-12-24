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Совфед одобрил закон о блокировке продающих поддельные справки сайтов

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Совет Федерации одобрил закон о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные сертификаты о вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, предусматривающий внесудебную блокировку сайтов, на которых оправдывается экстремизм и распространяются ложные сообщения о терактах, а также продаются поддельные документы, включая паспорта вакцинации и результаты ПЦР-тестов. Отмечается, что закон также наделил единую биометрическую систему статусом государственной информационной системы.

Соответствующие изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По сообщениям первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, полномочием обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к ресурсом принимают генпрокурор и его заместили.

Отмечается, что такими же полномочиями будут наделены прокуроры, в случае, если будет установлен факт предложения приобрести поддельный документ.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправку о внесудебной блокировке ресурсов, продающих сертификаты о прививке.

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Источник — lenta.ru
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