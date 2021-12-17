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Кому и что положено: малоимущих и малообеспеченных разделили

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Специалисты портала госуслуги объяснили, в чем существенная разница между малоимущими и малообеспеченными семьями. По словам специалистов, это два разных понятия с определенными правилами оценки нуждаемости.

«Малоимущей считается семья со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе. Среднедушевой доход считается по формуле: весь доход семьи за три последних календарных месяца делится на три и на количество членов семьи», - указано в официальном telegram-канале госуслуг.

Малоимущим семьям положены специальные выплаты и льготы — например, социальный контракт, натуральная помощь, разовые выплаты в регионах, бесплатное питание в школе, обеспечение жильем, юридическая помощь, стипендии. Обычно все оформляется в соцзащите.

Термин малообеспеченные используют при назначении пособий с учетом нуждаемости семьи: при беременности, до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

«При расчете среднедушевого дохода учитываются доходы семьи не за 3, а за 12 месяцев. И не последних, а из того периода, который закончился 4 или 6 месяцев назад. В некоторых случаях на статус малообеспеченной семьи влияет и наличие имущества в собственности», - указывают специалисты.

Для каждого пособия установлены свои правила назначения и оценки нуждаемости. Оформление через госуслуги, соцзащиту или ПФР в зависимости от вида выплаты.

В ведомстве отметили, что можно быть малообеспеченными, но не иметь права на льготы для малоимущих, и наоборот. Например, пособия при беременности и на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет назначаются малообеспеченным семьям. Статус малоимущей семьи не дает автоматического права на эти выплаты.

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Гость||

Отстраненные от работы, как малоимущих значит оформлять будут, А как справка за 3 месяца о доходах называется?

Гость||

50 оттенков нищеты

Гость||

Градация по нищебродности

Гость||

Это ятобы бюджет не растранжирить.

Имя: Гость
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