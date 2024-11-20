Олег Мельниченко: Мы достигли ежегодного роста инвестиций

20.11.2024 | 18:28

За три с небольшим года в Пензенской области заключено крупных 10 инвестсоглашений, благодаря которым дополнительно создано около 2 тысяч рабочих мест, а налоговые поступления на первоначальном этапе составили почти 5 млрд рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что, несмотря на достигнутые результаты, нужно двигаться дальше, и рассказал на своих страницах в соцсетях о поступивших предложениях по реализации новых инвестпроектов. Они были рассмотрены на заседании совета по инвестициям и инновациям 20 ноября.

«Есть идея создать региональный агротехнопарк, чтобы пензенские сельхозпроизводители могли продавать натуральную продукцию в столичные и другие регионы страны, где спрос на нее высок. Особенно проект должен способствовать развитию малого предпринимательства. Попросил представить бизнес-модель для детального понимания механизмов реализации», - поделился информацией Олег Мельниченко.

Жители Богословского сельсовета хотят создать в Малой Валяевке садовый парк китайской культуры. Губернатор назвал идею интересной, но сложной, так как китайцы очень трепетно относятся к своей культуре. «Но надо пробовать - будем предлагать», - отметил он.

В последние годы в Пензенской области наблюдается ежегодный рост инвестиций. По итогам 2023-го их объем впервые составил почти 122 млрд рублей. А за три года привлечено около 370 млрд.

«Эти средства способствуют развитию нашего региона, расширению производственных возможностей и росту благосостояния населения. Будем продолжать работу», - обозначил планы Олег Мельниченко.