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Экономика

Перечислены причины подорожания пензенского сливочного масла

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В Пензенской области заметно подорожало сливочное масло. Причины повышения стоимости продукта объяснили в региональном правительстве.

«А почему, если у нас все так хорошо, сливочное масло наше, пензенского производства, стало стоить 209 рублей!?», - отметила пензячка Ирина М. на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

На ее обращение ответил представитель областного правительства.

«По оперативным данным предприятий, повышение цен на сливочное масло связано с увеличением себестоимости продукции, обусловленным ростом закупочных цен на сырье (молоко сырое), индексацией заработной платы работникам предприятий, увеличением логистических затрат, а также ростом цен на упаковочные материалы», - перечислил он.

Как отметило издание «Коммерсантъ», за год цена сливочного масла выросла на четверть. Вместе с этим снизились продажи этого продукта.

«По данным NielsenIQ, натуральные продажи сливочного масла и маргарина в розничной торговле по всей стране с октября 2023 по сентябрь 2024 года уменьшились на 1,3%. В то же время показатели по практически всем другим значимым категориям молочных продуктов продемонстрировали рост: пастеризованное молоко - на 3,2%, сметана - на 3,8%, творог - на 9,6%, сливки - на 17,9%», - сообщил «Коммерсантъ».

Пока власти не планируют вводить регулирование цен на сливочное масло.

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