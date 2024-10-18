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Экономика

Описаны критерии выбора онлайн-банка для бизнеса

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Бизнес-пользователи хотели бы видеть в онлайн-банке календарь с планировщиком задач, обучающие курсы для предпринимателей, возможности по настройке и персонализации в формате виджетов. Помимо этого, самыми востребованными нефинансовыми сервисами для бизнеса стали решения для ведения бухгалтерского учета и юридические услуги.

О результатах опроса * в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 сообщил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Обслуживание в дистанционном формате остается предпочтительным способом взаимодействия клиентов с банком. Для большинства удобство пользования мобильным и интернет-банком - приоритетный фактор выбора.

Помимо основных операций, которые проводят чаще всего (платежи, просмотр баланса), у клиентов есть потребность в дополнительных сервисах и возможностях. Например, 70% женщин высказали пожелание об усиленной защите от мошенников, а 30% мужчин интересуют сервисы с искусственным интеллектом для упрощения работы, например создание сайта с помощью AI.

Более 80% корпоративных клиентов используют онлайн-банк ежедневно, при этом 39% предпочитают работать на ноутбуках, остальные - на смартфонах и планшетах. Только каждый пятый респондент ответил, что открывает онлайн-банк из дома, 78% опрошенных предпочитают решать финансовые вопросы в своем офисе.

Для половины принявших участие в опросе предпринимателей самое важное в онлайн-банке - это его надежность и скорость выполнения операций. Четверть респондентов сказали, что главное - понятный интерфейс, 15% - оперативная поддержка и 10% - возможность персонализации интерфейса.

«Возможности мобильного и интернет-банка для предпринимателей сегодня позволяют полноценно решать большое количества вопросов бизнеса без посещения банковских отделений. Результаты опроса говорят о том, что пользователей все больше интересуют не только финансовые услуги, но и дополнительные решения для бизнеса, в том числе достаточно узкопрофильные», - отметил Спартак Солонин.

* Опрос проведен ВТБ в городах России с населением от 100 тысяч человек среди 100 представителей микро-, малого и среднего бизнеса, пользующихся мобильным или интернет-банком для бизнеса.

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