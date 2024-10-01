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Экономика

Самозанятые могут участвовать в электронном документообороте

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Федеральная налоговая служба запустила пилотный проект «Электронный документооборот с самозанятыми гражданами».

Участвуя в нем, самозанятые, взаимодействующие с юрлицами и ИП, смогут с помощью мобильного приложения или смартфона с функцией NFC составлять, подписывать и направлять заказчикам акты выполненных работ / оказанных услуг в электронном виде.

«В пилотном проекте участвуют операторы ЭДО, которые реализовали у себя документооборот для самозанятых граждан», - сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Пензенской области.

В ведомстве перечислили преимущества проекта для самозанятых: экономия средств, необходимых для

ведения бумажного документооборота; доступность всех создаваемых документов в электронном формате с телефона или иного устройства; повышение бизнес-привлекательности для новых контрагентов, использующих ЭДО; ускорение получения оплаты за работу.

Участие в пилотном проекте добровольное. Он продлится до марта 2025 года.

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